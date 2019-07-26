В нападках Навального на Соловьева нашли несостыковки

Оппозиционер Алексей Навальный, опубликовав в сети фото итальянского вида на жительство, которое он обнаружил у телеведущего Владимира Соловьева и его семьи, нарушил российское и европейское законодательство. Об этом в пятницу, 26 июля, заявил юрист и член Общественной палаты Илья Ремесло порталу Ruposters.

По словам Ремесло, нарекания может вызвать сам факт публикации личных данных телеведущего и его несовершеннолетних детей. «Это явное нарушение закона, причем не только российского. За такое в Европе положены штрафы и уголовная ответственность», — отметил он.

Кроме того, уточнил Ремесло, сомнения вызывает и размещенная Навальным информация о том, что Соловьев якобы «зарабатывал в России и платил налоги в Италии». Он пояснил, что основанием для получения ВНЖ является не наличие недвижимости, а наличие стабильного дохода из источников, не связанных с наемной работой. Таким образом, Соловьев не мог заявить доходы от наемной работы в России, так как они не соответствуют критериям допустимости для данного типа ВНЖ.

При этом, отмечает Ruposters, получение ВНЖ в Италии не делает человека автоматически налоговым резидентом этой страны. Так, гражданин должен платить налоги в Италии, только если проводит там более 183 дней в году. В то же время, как пояснили порталу эксперты, срок минимального пребывания в Италии для обладателей Residenza elettiva законом не установлен. Единственное требование — непрерывное отсутствие в стране не должно превышать шести месяцев. «Формально этого легко добиться — достаточно приезжать в Италию 3-4 раза в году, пусть даже на короткое время», — пишет Ruposters.

Таким образом, заявления Навального о том, что для получения ВНЖ Соловьеву было необходимо находиться на территории Италии минимум шесть месяцев в году, не соответствуют действительности.

Кроме того, по данным Ruposters, размещение фото документа совпадает с приходом на счет Навального очередных биткоинов.

Ранее Соловьев и глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Навальный обменялись обвинениями и оскорблениями после публикации итальянского вида на жительство, которое оппозиционер обнаружил у телеведущего.

22 июля Навальный опубликовал фото документа, из которого следует, что вид на жительство в Италии также имеют пятеро детей Соловьева. Журналист позднее подтвердил наличие документа, уточнив, что статус не дает ему права на гражданство и на работу.

Соловьев уже был героем расследований Навального. В сентябре 2017 года ФБК нашел виллу ведущего в Италии. В январе 2019 года появилась публикация о второй итальянской вилле на озере Комо стоимостью свыше миллиона евро. Телеведущий заявлял, что не нарушал законов, приобретая недвижимость в Италии. Он также отметил, что не стыдится того, что является богатым человеком.

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