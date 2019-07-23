Соловьев пошел в атаку на нашедшего у него вид на жительство в Италии Навального

Телеведущий Владимир Соловьев и оппозиционер и глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный обменялись обвинениями и оскорблениями после публикации итальянского вида на жительства, которое имеет Соловьев и его дети.

После появления фотографии документа Соловьев спросил у блогера, кто перечислил ему биткоины за публикацию. Навальный ответил, что «тысячи людей отправляют пожертвования в ФБК за работу по поиску его вилл в Италии, купленных на украденные деньги».

Ведущий назвал главу ФБК лжецом и попросил рассказать, что он «творил» у бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, а также про и «про чудо сотку», которую «Маша должна передать». Скорее всего, Соловьев имел в виду Марию Гайдар, в 2009-2011 годах работавшую зампредом правительства Кировской области.

«Хочу взять урок у вас, синьор: скажите, у вас и вашей семьи есть вид на жительство в Италии, стране, которая ввела санкции против России? Зачем он вам?» — продолжил Навальный. Соловьев ответил на этот вопрос утром 23 июля. «Нужен для поездок. Статус к мигрантам отношения не имеет, тебе же отправляли ссылки с пояснениями», — написал он. После этого журналист попросил ответить на его вопросы.

Он также стал требовать от Навального рассказать, «как от армии по справке косил». Навальный шутливо заметил, что этот вопрос связан с тем, что сам Соловьев «не просто получил вид на жительство в Италии, но и записался в батальон НАТО».

Позднее блогер также поинтересовался, откуда ведущий 23 июля вел радиопрограмму «Полный контакт» на «Вести FM». «Даже сегодняшнюю программу вели из Италии?» — полюбопытствовал он. Соловьев действительно вел эфир не из студии, а выходил в эфир по телефону. Он сообщил, что «находится на отпуске», который у него «дробный по паре дней между телевизионными эфирами».

Соловьев и Навальный троллили друг друга на протяжении вечера 22 июля и продолжили переписку на следующий день. Навальный спрашивал ведущего, который в своих передачах ругает Запад, «хорошо ли заниматься спортом на берегах озеро Комо» и не замечает ли он поблизости солдат НАТО. Соловьев парировал, что Навальный проводит за границей «поболее времени», чем он. «И не отчаивайся. Пробежишь. Главное продолжай тренироваться. Какие твои годы», — иронизировал сотрудник ВГТРК.

Перепалка политика и ведущего привлекла внимание пользователей Twitter. Некоторые отмечали, что Соловьев заранее проиграл спор, поскольку начал обращаться к Навальному на «ты». Часть пользователей посетовала, что не может наблюдать за перепиской из-за бана Соловьева. «Впервые пожалел, что с 2014 года забанен у Соловьева. Он там так бомбит сейчас в Twitter, нажмите кто-нибудь AZ-5», — написал автор профиля «РБ головного мозга».

22 июля Навальный опубликовал фотографию документа Соловьева, из которого следует, что он и пятеро его детей имеют итальянский вид на жительство. Журналист на это ответил, что статус не дает ему права на гражданство и на работу и что он является гражданином России.

Соловьев уже был героем расследований Навального. В январе 2019 года он рассказал о второй вилле ведущего на озере Комо в Италии стоимостью свыше миллиона евро. Первая была обнаружена еще в 2017 году.

Телеведущий тогда заявил, что никогда не скрывал своего богатства и что приобрел недвижимость в Италии, так как она дешевле, чем на Рублевке.

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