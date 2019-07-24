Эксперт прояснил вопрос с итальянским видом на жительство Соловьева

Телеведущий Владимир Соловьев является налоговым резидентом Италии, если его временный вид на жительство ранее продлевали. Об этом Znak.com рассказал координатор проекта Провизу.ру Сергей Борисов.
Он пояснил, что опубликованный документ выдается в случае наличия недвижимости в Италии и доказательств постоянного дохода, не связанного с работой по найму. Соловьев автоматически стал налоговым резидентом Италии, если временный вид на жительство продлили, то есть он присутствовал в этой стране более шести месяцев в каждом году, пояснил Борисов.
Эксперт подчеркнул, что документ дает право голосовать на местных выборах. При этом его владельцу не рекомендуется покидать страну более чем на полгода, так как в продлении вида на жительство может быть отказано.
Ранее Соловьев и глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный обменялись обвинениями и оскорблениями после публикации итальянского вида на жительство, которое оппозиционер обнаружил у телеведущего.
22 июля Навальный опубликовал фото документа, из которого следует, что вид на жительство в Италии также имеют пятеро детей Соловьева. Журналист позднее подтвердил наличие документа, уточнив, что статус не дает ему права на гражданство и на работу.
Соловьев уже был героем расследований Навального. В сентябре 2017 года ФБК нашел виллу ведущего в Италии. В январе 2019 года появилась публикация о второй итальянской вилле на озере Комо стоимостью свыше миллиона евро. Телеведущий заявлял, что не нарушал законов, приобретая недвижимость в Италии. Он также отметил, что не стыдится того, что является богатым человеком.