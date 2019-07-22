Соловьев оправдался за вид на жительство в Италии

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал данные блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии. В своем Telegram-канале Соловьев пояснил, что этот статус не дает ему права на гражданство и на работу.

«И ты так и не ответил. Так кто перечислил тебе биткоины за публикации обо мне», — обратился ведущий к политику.

Ранее Навальный опубликовал фотографию документа Соловьева, из которого следует, что он и пятеро его детей имеют итальянский вид на жительство.

Материалы по теме «Знали бы люди, что их просто используют» На российском телевидении почуяли оттепель. На самом деле стало только хуже

В январе Навальный рассказал о второй вилле Соловьева на озере Комо в Италии стоимостью свыше миллиона евро. В 2017 году он обнаружил у ведущего первую виллу. Фонд борьбы с коррупцией оценил ее тогда в миллиард рублей.

В ответ на расследование телеведущий тогда заявил, что никогда не скрывал своей состоятельности, хоть и не «бахвалился» этим. Он говорил, что приобрел недвижимость на озере Комо, потому что она стоила дешевле, чем в подмосковной Рублевке.

По словам Соловьева, он не стыдится своего богатства, поскольку не грабил, а зарабатывал деньги сам еще «с советских времен». Связи между патриотизмом и владением недвижимостью за рубежом он не видит и считает, что «патриотизм — это не подписка о невыезде».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!