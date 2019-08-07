Дело против сотрудников ФБК передали в центральный аппарат СКР

Уголовное дело о финансировании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) передано в центральный аппарат Следственного комитета России. Об этом в среду, 7 августа, сообщает «Интерфакс».

«По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина (...) дело о совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, переданы для дальнейшего оперативного и всестороннего расследования в Главное следственное управление СК», — отмечается на сайте Следственного комитета России.

Также в центральный аппарат передано дело о массовых беспорядках на митинге в Москве 27 июля, обвиняемыми по которому проходят девять человек.

3 августа стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководителей ФБК по поступившим из МВД России материалам о легализации миллиарда рублей. Возбуждено дело по части 4 статьи 174 УК России («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем»).

По данным следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к ФБК, получили крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которая «заведомо для них была приобретена преступным путем». Впоследствии они внесли ту же сумму денег на расчетные счета нескольких банков через банкоматы, чтобы придать «правомерный вид» владению средствами.

СМИ сообщали, что возможная незаконная схема, в которую были вовлечены сотрудники ФБК, основанного Алексеем Навальным, работала под прикрытием его президентской кампании в 2018 году.

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