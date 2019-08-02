Число задержанных за массовые беспорядки в Москве увеличилось вдвое

Следователи задержали еще пятерых участников несанкционированной акции «За честные выборы», прошедшей в Москве 27 июля. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщает ТАСС.

По данным источника агентства, задержанные, как и пятеро их предшественников, проходят фигурантами по делу о массовых беспорядках. В понедельник, 5 августа, им изберут меру пресечения.

В пятницу суд арестовал других фигурантов, среди которых — Алексей Миняйло, Кирилл Жуков и Иван Подкопаев. У Подкопаева при задержании изъяли нож, молоток, перцовый баллончик и противогаз. Во время задержания он объяснил, что носил баллончик для защиты от бродячих собак, противогаз был необходим для работы техником, а нож, по мнению Подкопаева, не является оружием. Участник акции не признал вину в совершении преступления.

В следствии заявляли, что всего к совершению преступления причастны более десяти человек, «принимавших наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы».

30 июля Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела о массовых беспорядках. По версии следствия, некая группа лиц в интернете призывала принять участие в несанкционированной акции, зная, что подобные действия могут спровоцировать массовые беспорядки. В результате 27 июля участники митинга игнорировали законные требования представителей власти и применяли насилие в отношении них, грубо нарушали общественный порядок. Протестующие прорвали оцепление, вышли на проезжую часть, парализовав движение транспорта на Садовом кольце.

За административное нарушение порядка проведения митинга был арестован 61 человек. Еще 161 участника акции оштрафовали. Кроме того, возбуждены три уголовных дела в связи с нападением на сотрудников Росгвардии.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!