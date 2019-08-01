Пять человек задержаны по делу о массовых беспорядках в Москве

Следователи задержали пятерых участников несанкционированной акции «За честные выборы», прошедшей в Москве 27 июля. Об этом в четверг, 1 августа, Ленте.ру сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По ее словам, по итогам акции возбуждены два уголовных дела — о массовых беспорядках и о применении насилия в отношении представителя власти. Пока известно, что среди задержанных участников Алексей Миняйло, Кирилл Жуков и Иван Подкопаев, сейчас их допрашивают и проводят иные следственные действия. Следствие будет ходатайствовать перед судом об их аресте.

Всего к совершению преступлений, как считает следствие, причастны более десяти человек, «принимавших наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы».

30 июля Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела о массовых беспорядках. По версии следствия, некая группа лиц призывала в интернете людей принять участие в несанкционированной акции, зная, что их действия могут спровоцировать массовые беспорядки. В результате 27 июля участники митинга игнорировали законные требования представителей власти и применяли насилие в отношении них, грубо нарушали общественный порядок. Протестующие прорвали оцепление, вышли на проезжую часть, парализовав движение транспорта на Садовом кольце.

За административное нарушение порядка проведения митинга был арестован 61 человек. Еще 161 участника акции оштрафовали. Кроме того, возбуждены три уголовных дела в связи с нападением на сотрудников Росгвардии.

27 июля в центре Москвы было организовано шествие в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которых Мосгоризбирком отказался регистрировать якобы из-за большого брака в подписях. По разным подсчетам, участников акции было от 3,5 до 10 тысяч человек. Было задержано более тысячи человек.

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