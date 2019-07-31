Макаревич посвятил песню ОМОНу

Музыкант Андрей Макаревич написал песню о разгоне несанкционированного митинга в Москве в знак протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы. Видеозапись опубликована на YouTube.

В тексте музыкант обращается к сотрудникам ОМОНа. «Становится стыдно, и больно, и жалко / Лупить безоружных резиновой палкой, / А после в присутственном зданье / На них же давать показания», — поет Макаревич под гитару.

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Ранее сообщалось о том, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках после несанкционированного митинга в Москве.

По данным следствия, группа лиц призывала в интернете людей принять участие в несанкционированной акции, заведомо зная, что их действия могут спровоцировать массовые беспорядки. В результате 27 июля участники митинга игнорировали законные требования представителей власти и применяли насилие в отношении них, грубо нарушали общественный порядок. Протестующие прорвали оцепление, вышли на проезжую часть, парализовав движение транспорта на Садовом кольце.

27 июля в центре Москвы было организовано шествие в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которых Мосгоризбирком отказался регистрировать якобы из-за большого брака в подписях. По разным подсчетам, участников акции было от 3,5 до 10 тысяч человек. Были задержаны более тысячи человек.

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