Полиция Москвы пообещала оперативно реагировать на провокации на акции 3 августа

Московские полицейские будут оперативно реагировать на нарушения порядка и провокации на несогласованном митинге 3 августа. Об этом агентству ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе столичного главка МВД.

По заявлению правоохранительных органов, уже поступает информация о возможных нарушениях общественного порядка при проведении этой акции и провокациях. В частности, силовики не исключают распыления неизвестными слезоточивых газов и применения пиротехники.

В полиции напомнили о предусмотренной законом ответственности за организацию несогласованных публичных мероприятий, а также за участие в них. «Официально предупреждаем, что мероприятие незаконно. Предлагаем москвичам и гостям столицы воздержаться от участия в нем», — добавили в пресс-службе.

27 июля в центре Москвы было организовано шествие в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которых Мосгоризбирком отказался регистрировать якобы из-за большого брака в подписях. По разным подсчетам, участников акции было от 3,5 до 10 тысяч человек. Было задержано более тысячи человек.

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