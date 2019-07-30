Возбуждено еще два уголовных дела после митингов 27 июля в Москве

Следственный комитет завел два новых уголовных дела по факту нападения участников несогласованной акции 27 июля в Москве на сотрудников Росгвардии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, оба дела возбуждены по статье 318 УК («Применение насилия в отношении представителя власти»). Пока идет расследование в отношении неустановленных лиц.

По информации Telegram-канала Baza, пострадали три бойца Росгвардии. Двоим из них — неким Мелкозерову и Дементьеву — на митинге неизвестные распылили в лицо слезоточивый газ. В голову еще одного росгвардейца по фамилии Перило прилетел обломком гранитного бордюра. Серьезных травм он не получил.

29 июля было возбуждено первое уголовное дело после событий. Пострадавшим стал боец ОМОНа по фамилии Салиев, в которого 48-летний участник акции Евгений Коваленко кинул мусорный бак. Мужчина признал вину, написал явку с повинной и арестован. Ему грозит штраф до 200 тысяч рублей, арест на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до пяти лет.

27 июля в центре Москвы было организовано шествие в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которых Мосгоризбирком отказался регистрировать якобы из-за большого брака в подписях. По разным подсчетам, участников акции было от 3,5 до 10 тысяч человек. Были задержаны более тысячи человек.

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