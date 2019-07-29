Заведено первое уголовное дело после митинга 27 июля

Следственный комитет завел уголовное дело против участника несогласованного митинга за честные выборы в Мосгордуму 27 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дело возбуждено по части 1 статьи 318 УК («Применение насилия в отношении представителя власти»). По предварительным данным, подозреваемый кинул урну с мусором в сотрудника спецподразделения Росгвардии.

Мужчина, имя которого не называется, задержан и находится в отделении МВД по Мещанскому району. Также на него составлен административный протокол об участии в несанкционированной акции.

Ранее Telegram-канал Baza писал, что подозреваемый — 48-летний Евгений Коваленко, а пострадавший — боец ОМОНа по фамилии Салиев.

27 июля в центре Москвы прошла акция в поддержку оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму, которых не зарегистрировали из-за большого брака в подписях. По разным подсчетам, в ней приняли участие от 3,5 до 10 тысяч человек. По данным «ОВД-Инфо», задержано 1388 человек, МВД сообщало о 1074.

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