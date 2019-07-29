Арестован участник митинга 27 июля

Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца участника несогласованной акции протеста, прошедшей 27 июля в центре столицы. Об этом сообщает «Интерфакс».

48-летний Евгений Коваленко заключен под стражу до 27 сентября в рамках первого уголовного дела о нападении на силовика во время акции. Мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти»). Коваленко грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до 5 лет.

Адвокат Коваленко сказал в суде, что его подзащитный признал вину и написал явку с повинной. По версии следствия, 27 июля он, «руководствуясь мотивом политической ненависти к представителям власти», бросил в сотрудника Росгвардии «металлический мусорный бак», причинив ему тем самым «физическую боль и моральный вред».

В субботу, 27 июля, в центре Москвы прошла массовая акция протеста, посвященная выборам в Мосгордуму. Демонстранты выступали против незаконного, на их взгляд, отказа в регистрации независимых кандидатов. Во время акции были задержаны более тысячи человек.

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