Шнуров заявил об объятой пламенем России

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал нецензурное стихотворение, в котором объявил, что «вся Россия объята пламенем». Свое произведение музыкант опубликовал в Instagram.

Вся Россия пламенем объята:

Выборы, леса — везде пожар!

Все не так, как водится, ребята,

Не тушить, чтобы опять сажать?

У начальства методы, как лица,

Старые, но в ботоксе ожИли.

Пусть горит, А ЧЕ? как говорится.

Волю божию на все, ***** [черт возьми], положили.

28 июля сообщалось, что дым от горящих в Сибири лесов накрыл несколько областей Казахстана. Жители Красноярского края сняли на видео лесные пожары, которые бушуют в регионе уже несколько дней.

27 июля у здания столичной мэрии и в центре города прошел митинг, организованный оппозиционными кандидатами в Мосгордуму, которых не зарегистрировали из-за превышения числа недействительных подписей. По словам представителей ГУ МВД России по Москве, в ходе несогласованной акции были задержаны 1074 человека.

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