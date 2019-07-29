Культура
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Названы все претенденты на пост премьер-министра Украины
F-35 модифицируют
Определены самые ипотечные регионы России
Команда Зеленского отказалась возобновлять поставки воды в Крым
Россия поборется с США за Китай
Стало известно отношение россиян к электронным паспортам
Команда Зеленского решила переориентировать СБУ на борьбу со шпионами
108-летняя женщина раскрыла секрет долгой жизни
Названы страны с самым доступным бензином
Новости партнеров

Шнуров заявил об объятой пламенем России

Перейти в «Мою Ленту»
Сергей Шнуров

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал нецензурное стихотворение, в котором объявил, что «вся Россия объята пламенем». Свое произведение музыкант опубликовал в Instagram.

Вся Россия пламенем объята:
Выборы, леса — везде пожар!
Все не так, как водится, ребята,
Не тушить, чтобы опять сажать?
У начальства методы, как лица,
Старые, но в ботоксе ожИли.
Пусть горит, А ЧЕ? как говорится.
Волю божию на все, ***** [черт возьми], положили.

28 июля сообщалось, что дым от горящих в Сибири лесов накрыл несколько областей Казахстана. Жители Красноярского края сняли на видео лесные пожары, которые бушуют в регионе уже несколько дней.

27 июля у здания столичной мэрии и в центре города прошел митинг, организованный оппозиционными кандидатами в Мосгордуму, которых не зарегистрировали из-за превышения числа недействительных подписей. По словам представителей ГУ МВД России по Москве, в ходе несогласованной акции были задержаны 1074 человека.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Шнуров оценил попу Ксении Собчак
Шнуров и Собчак поговорили про анальные затычки и фиксации
Шнуров назвал Богомолова автором оскорбительных стихов Собчак
Другие материалы рубрики
Культура00:05Сегодня

Цветы застоя

Мишка, брутализм и эротика: что оставила после себя Олимпиада-80
14:3327 июля

Погибла 24-летняя звезда фильма «Брестская крепость»

11:4726 июля

Вышел трейлер продолжения «Zомбилэнда»

21:5726 июля

Появились подробности состояния увезенной на скорой Аниты Цой

Культура00:0323 июля
Кристина Агилера

«Мне все еще нравится ломать стереотипы и границы»

Кристина Агилера об образе грязной девчонки, долгой паузе и России
08:4724 июля

Названы самые любимые зарубежные сериалы россиян

11:0528 июля

Алибасов обвинил сына в бегстве с 20 миллионами рублей

20:5126 июля

Аниту Цой увезли с музыкального фестиваля на скорой

Культура00:0628 июля

«Я понял, что они делят мир»

Этого писателя изгнали из СССР. Он рассказал американцам о Евтушенко и Пастернаке
19:3026 июля

Трамп потребовал от Швеции освободить рэпера A$AP Rocky

19:3823 июля

Таисии Повалий пригрозили расправой после возвращения из России

04:4928 июля

Умерла озвучившая подружку Микки Мауса актриса

Россия
«Муж от тебя уйдет, потому что шов разойдется»
Взятки, боль и унижение: истории женщин, рожавших в России
«Создается ощущение гетто»
Зачем в Москве вспомнили советское прошлое и решили запереть горожан во дворах
«Получится музей под открытым небом»
Как художники со всего мира за один месяц изменят облик подмосковного города
Стало известно отношение россиян к электронным паспортам
Россияне массово отравились шаурмой
Из подтопленных районов Иркутской области эвакуировали более тысячи человек
В Госдуме понадеялись на отказ Зеленского от Крыма
Все материалы
Мир
Наркотическая чума
 
Неизвестный расстрелял десятки человек на фестивале еды в США
Подсчитаны жертвы стрельбы на чесночном фестивале в США
Земля унижений
Американцы придумали, как победить Китай. В ход пошли методы времен СССР
Жизнь униженных завоевателей
Сотни лет назад воины Чингисхана пришли на эти земли. Их потомки стали изгоями
Появились подробности гибели пилота украинского Ил-76 в Ливии
Помпео пожаловался на Иран
Все материалы
Бывший СССР
«Поджигают, бьют, бросают в кипяток… »
Почему в Армении привыкли мучить и убивать животных ради забавы
Молдавия сняла запрет на поездки в Россию для чиновников
Градус повышается
Эстонцы годами выпивали в Латвии, оставляя там миллионы. Почему теперь все будет иначе
Названы все претенденты на пост премьер-министра Украины
Команда Зеленского отказалась возобновлять поставки воды в Крым
Украинские морпехи устроили бунт в Донбассе
Команда Зеленского решила переориентировать СБУ на борьбу со шпионами
Все материалы
Экономика
Нагнали на повороте
Илон Маск сдает позиции. Новый конкурент способен похоронить Tesla
Россия поборется с США за Китай
Названы страны с самым доступным бензином
Партнерский материал
Разговор на миллион
Как правильно общаться с коллегами и не пустить бизнес ко дну
Нерезиновый союз
Еврозоне прочат крах и развал. Почему все страны хотят в нее попасть
В России захотели создать реестр подозреваемых в отмывании денег
Названа лучшая зубная паста
Все материалы
Силовые структуры
МВД поучило полицейских закупать наркотики
Люберецкое братство
Эта банда жила как мафиозная семья. Они вместе вели бизнес и убивали
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
«На смену братству пришли крысиные отношения»
Как разгромили одну из самых кровавых банд России
Подростков задержали за двойное убийство в Подмосковье
«Мне стали говорить, что мальчику жить не надо»
Мигрантка уверена – российский врач убил ее ребенка смертельной инъекцией. Ей не верят
У зарезанной российской блогерши нашли завистников
Все материалы
Наука и техника
«Их тихая жизнь резко оборвалась»
На этих снимках — эхо войны и радости мирного времени. Они сняты на iPhone
«Не отлично и не ужасно»
Как США устроили самую страшную ядерную катастрофу в истории
Хозяева возвращаются
США хотят снова высадиться на Луну. Что этому может помешать?
Израиль протестировал противоспутниковую ракету на Аляске
Найдено эффективное лекарство против рака последней стадии
Названа уменьшающая мозг профессия
Водружение советского знамени в районе реки Халхин-Гол«Красная армия оказалась сложным противником»
Что помешало Японии напасть на СССР вместе с Гитлером
Все материалы
Спорт
Марио де Кастро (справа)«Он был гораздо лучше Пеле»
Этот бразилец был самым результативным футболистом в истории. Что погубило его карьеру?
Болельщик попытался отнять мяч у футболиста и потерпел неудачу
Футболист киевского «Динамо» помечтал об РПЛ
«Динамо» нацелилось на нападающего дортмундской «Боруссии»
«Чемпионство для нас нереально»
У лучших клубов Англии проблемы. Что не так с «Челси» и «Манчестер Юнайтед»?
ЦСКА обыграл «Локомотив»
Российский клуб отказался от чемпиона мира
Все материалы
Культура
Цветы застоя
Мишка, брутализм и эротика: что оставила после себя Олимпиада-80
Кристина Агилера«Мне все еще нравится ломать стереотипы и границы»
Кристина Агилера об образе грязной девчонки, долгой паузе и России
«Я понял, что они делят мир»
Этого писателя изгнали из СССР. Он рассказал американцам о Евтушенко и Пастернаке
Погибла 24-летняя звезда фильма «Брестская крепость»
Шнуров заявил об объятой пламенем России
Появились подробности состояния увезенной на скорой Аниты Цой
Алибасов обвинил сына в бегстве с 20 миллионами рублей
Все материалы
Интернет и СМИ
Ручки-то вот они!
Порносайты раздают данные о своих посетителях всем подряд. Эти секреты нужны даже Google
Россияне атаковали Гагу за разрушенный брак Купера и Шейк
Фанаты супермодели начали мстить певице в соцсетях, но флешмоб вышел из-под контроля
«Она ужасный человек»
Известная блогерша мучила животных на камеру. Теперь на нее охотится весь интернет
Мужчина раскрыл сексуальную ориентацию отца и оказался на распутье
Людям предложили записать секс в виртуальной реальности для радости в старости
«Ангел» московской полиции на митинге очаровала мужчин
«Это как лучший в мире массаж, только без прикосновений»
Дети шепчут и чавкают на камеру, а взрослые на это смотрят. Почему это опасно?
Все материалы
Ценности
Королевская кровь
Чудовище, кровопийца и гордость целого народа: жизнь графа Дракулы
«Продолжим дело Советского Союза»
В итальянской глубинке раньше делали сыр, теперь — лучшие спортивные машины в мире
Рыжая и бесстыжая
Она создала культовый модный дом и стала «королевой трикотажа». После ее смерти все рухнуло
Слухи об «уколах молодости» Кейт Миддлтон опровергли
Адриана ЛимаКровавые самоцветы
На смену алмазам пришли новые камни. Ими лечатся знаменитости, от них страдают дети
Сын голливудской звезды повторил легендарный наряд своей матери
Соседям принца Гарри и Меган Маркл запретили с ними разговаривать
Все материалы
Путешествия
«Одно неверное движение — смерть»
Обезьяны, наркоманы и путешествие в никуда: как россиянин объехал самые опасные места ЮАР
Инопланетный уют
Искусство, плюшки и старые пушки: необычная сторона Австрии
«Люди жили, потом все упало!»
Пустынная планета, волшебные горы и белый порошок: неожиданная сторона Казахстана
Найден самый невезучий рейс России
В Крыму заявили о готовности принять самолеты с Украины
Разбившийся в Подмосковье самолет попал на видео
Безопасность Boeing 737 MAX никто не проверил
Все материалы
Из жизни
«У меня была доля секунды, чтобы снять похищение»
Самые необычные, пугающие и смешные птицы на снимках лучших фотографов мира
Терри Расмуссен в 1969 году«Никогда не встречала такого жуткого человека»
Серийного убийцу годами никто не мог поймать. Его тайну раскрыла любопытная библиотекарша
«Мы ждали, что нас встретят в штыки»
Девятилетний мальчик мечтает стать прекрасной девочкой. Ему помогают два гея
Умерла самая умная собака в мире
Женщина разделась догола из-за аномальной жары и попала на видео
Не стригшийся 10 лет подросток потряс парикмахера
В Индии родился ребенок-русалка
Все материалы
Полицейские автомобили против бандитских седанов
Видео: списанные машины копов против гангстерских четырехдверок
Американцы в Грузии: по горам на джипах
Испытываем Wrangler и Compass бездорожьем, а себя — настоящим грузинским гостеприимством
Все, что нужно знать об Audi Q3 Sportback
Встречаем купе-кроссовер Audi для среднего класса
Тест: что вы помните о советских машинах
Мечтаете о «Волге» или «Победе»? Мы испытаем на прочность вашу решимость
Pagani готовится к премьере экстремального Huayra BC Roadster
В России сделали из «УАЗика» газонокосилку
«Гелик» сравнили с вездеходом Mercedes-Benz на бездорожье
Все материалы
Дом
Крути педали
Полет над деревьями и прогулки по воде: от этих дорожек у велосипедистов закружится голова
Сделайте нам красиво
Как жители российской глубинки объявили войну серости
Места знать надо
Снять дешевую квартиру в Москве с каждым днем все сложнее. Где ее искать?
Украинцы начали скупать российское жилье по частям
Неизвестные россияне скупили в Черногории жилье на 40 миллионов евро
Москвичей оставят без коммунальных квартир
Коммунальные расходы признали неподъемными для россиян
Все материалы
Нацпроекты
«До такого унижения я опуститься не могу»
Люди по всему миру отказываются от мяса, чтобы выжить. Почему россияне все делают наоборот
«Это море шумит. А ты рядом с ним»
«Народная смена» форума «Таврида» глазами его участников: репортаж из Instagram
Названы сроки запуска первой лизинговой компании в Крыму
Глав крымских предприятий обучат на фабрике процессов
В российском регионе на расселение из аварийных домов выделят миллиарды рублей
Вакцины от ВПЧ захотели включить в календарь прививок
Российских ученых привлекут к повышению эффективности добычи углеводородов
Все материалы