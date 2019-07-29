Шнуров заявил об объятой пламенем России

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал нецензурное стихотворение, в котором объявил, что «вся Россия объята пламенем». Свое произведение музыкант опубликовал в Instagram.
Вся Россия пламенем объята:
Выборы, леса — везде пожар!
Все не так, как водится, ребята,
Не тушить, чтобы опять сажать?
У начальства методы, как лица,
Старые, но в ботоксе ожИли.
Пусть горит, А ЧЕ? как говорится.
Волю божию на все, ***** [черт возьми], положили.
28 июля сообщалось, что дым от горящих в Сибири лесов накрыл несколько областей Казахстана. Жители Красноярского края сняли на видео лесные пожары, которые бушуют в регионе уже несколько дней.
27 июля у здания столичной мэрии и в центре города прошел митинг, организованный оппозиционными кандидатами в Мосгордуму, которых не зарегистрировали из-за превышения числа недействительных подписей. По словам представителей ГУ МВД России по Москве, в ходе несогласованной акции были задержаны 1074 человека.