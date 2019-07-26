Шнуров оценил попу Ксении Собчак

Музыкант Сергей Шнуров записал видеообращение, посвященное бывшему кандидату в президенты России Ксении Собчак, в котором оценил попу телеведущей и ответил на приглашение принять участие в баттле. Ролик опубликован в Instagram артиста.
Вы мне предлагаете сойтись
В честном, риторическом бою,
Задницу не первой свежести
В Инстаграме разместив свою
Рыхлую, широкую, но плоскую,
Дряблая, чудовищная прыть.
И купальника цветной полоскою
Неказистость эту не прикрыть.
Раньше, был когда я помоложе, —
А сейчас года уже не те, —
Я б сошелся. Да и то, быть может,
В стельку пьяным, в полной темноте.
Опытный, и оттого веселый,
Раз отрежь, а семь — потом отмерь...
Как-то взгляд потух у режиссера!
Почему — понятно всем теперь.
Смотрит — и как будто бы не верит,
Кожа крокодила или гуся,
Насладиться сможет в полной мере.
Ну а я, пожалуй, воздержусь.
25 июля Шнуров и Собчак обменялись в соцсетях оскорбительными стихотворениями. Музыкант сравнил телеведущую с анальной пробкой, сопроводив свое произведение иллюстрацией. В комментариях к посту Собчак заявила, что у Шнурова «анальная фиксация» и вызвала его на баттл. Ранее телеведущая опубликовала стихотворение, в котором предложила музыканту набрать «полный рот говнеца», выложив при этом видеозапись того, как вылезает из воды спиной к камере.