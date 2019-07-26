Шнуров оценил попу Ксении Собчак

Музыкант Сергей Шнуров записал видеообращение, посвященное бывшему кандидату в президенты России Ксении Собчак, в котором оценил попу телеведущей и ответил на приглашение принять участие в баттле. Ролик опубликован в Instagram артиста.

Фото опубликовано @shnurovs

Вы мне предлагаете сойтись

В честном, риторическом бою,

Задницу не первой свежести

В Инстаграме разместив свою

Рыхлую, широкую, но плоскую,

Дряблая, чудовищная прыть.

И купальника цветной полоскою

Неказистость эту не прикрыть.

Раньше, был когда я помоложе, —

А сейчас года уже не те, —

Я б сошелся. Да и то, быть может,

В стельку пьяным, в полной темноте.

Опытный, и оттого веселый,

Раз отрежь, а семь — потом отмерь...

Как-то взгляд потух у режиссера!

Почему — понятно всем теперь.

Смотрит — и как будто бы не верит,

Кожа крокодила или гуся,

Насладиться сможет в полной мере.

Ну а я, пожалуй, воздержусь.

25 июля Шнуров и Собчак обменялись в соцсетях оскорбительными стихотворениями. Музыкант сравнил телеведущую с анальной пробкой, сопроводив свое произведение иллюстрацией. В комментариях к посту Собчак заявила, что у Шнурова «анальная фиксация» и вызвала его на баттл. Ранее телеведущая опубликовала стихотворение, в котором предложила музыканту набрать «полный рот говнеца», выложив при этом видеозапись того, как вылезает из воды спиной к камере.

Фото опубликовано @xenia_sobchak

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