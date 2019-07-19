Шнуров назвал Богомолова автором оскорбительных стихов Собчак

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что стихотворный баттл между ним и телеведущей Ксенией Собчак, прошедший в Instagram, на самом деле проходил между ним и режиссером Константином Богомоловым. Слова музыканта передает Национальная служба новостей (НСН).

«Самым интересным соперником был Богомолов, который писал за Собчак», — сказал музыкант.

Баттл между Шнуровым и Собчак развернулся в Instargam в декабре 2018 года. Началом словесной перепалки послужил пост телеведущей, которая в стихотворной форме прокомментировала слухи о романе с Богомоловым. Позже Шнуров опубликовал на своей странице стихотворение со строчкой «Ну до чего ж смешные медиаперсоны!», в котором указал на абсурдность действий Собчак, якобы выставляющей личную жизнь на показ и при этом просящей людей не лезть в нее.

Стихотворный батлл продолжался до апреля 2019 года. Артисты по очереди выкладывали фотографии со стихами, в которых критиковали и иногда оскорбляли друг друга.

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