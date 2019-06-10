Шнуров в стихах поддержал журналиста Голунова

Музыкант Сергей Шнуров написал стихотворение в поддержку журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова, которого обвиняют в покушении на распространение наркотиков. Пост на эту тему артист опубликовал в своем Instagram-аккаунте.
Он отметил, что всех журналистов, которые расследуют коррупционные дела, стремятся окрестить либо представителями пятой колонны, либо наркоманами.
Если пишешь что-то неуклонно
Про лазутчиков в общественный карман,
То ты либо пятая колонна,
Либо, что скорее, наркоман.
Шнуров также указал, что граждане устали от полицейского беспредела и решили выразить свое несогласие, как это происходило во время строительства храма в Екатеринбурге и в ходе мусорных протестов в различных городах России.
Третьего здесь не дано, наверно.
Кто в своем уме попрет на боссов?
Но повисло что-то, стало скверно.
Люди против храмов и отбросов,
Против ментовского беспредела
Встали и подали голоса!
А госпропаганда все ******* [врала]:
«Светлая настала полоса!»
8 июня Ивану Голунову предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Журналист заявил о своей невиновности. Его поддержало профессиональное сообщество, назвав дело против Голунова сфабрикованным.
После задержания Голунова в Москве и других городах прошли пикеты в поддержку журналиста. В столице полиция задержала более 10 участников акции. Позднее журналиста отправили под домашний арест.