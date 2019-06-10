Шнуров в стихах поддержал журналиста Голунова

Музыкант Сергей Шнуров написал стихотворение в поддержку журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова, которого обвиняют в покушении на распространение наркотиков. Пост на эту тему артист опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что всех журналистов, которые расследуют коррупционные дела, стремятся окрестить либо представителями пятой колонны, либо наркоманами.

Если пишешь что-то неуклонно

Про лазутчиков в общественный карман,

То ты либо пятая колонна,

Либо, что скорее, наркоман.

Шнуров также указал, что граждане устали от полицейского беспредела и решили выразить свое несогласие, как это происходило во время строительства храма в Екатеринбурге и в ходе мусорных протестов в различных городах России.

Третьего здесь не дано, наверно.

Кто в своем уме попрет на боссов?

Но повисло что-то, стало скверно.

Люди против храмов и отбросов,

Против ментовского беспредела

Встали и подали голоса!

А госпропаганда все ******* [врала]:

«Светлая настала полоса!»

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8 июня Ивану Голунову предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Журналист заявил о своей невиновности. Его поддержало профессиональное сообщество, назвав дело против Голунова сфабрикованным.

После задержания Голунова в Москве и других городах прошли пикеты в поддержку журналиста. В столице полиция задержала более 10 участников акции. Позднее журналиста отправили под домашний арест.

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