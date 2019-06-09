Делом журналиста «Медузы» обеспокоились в Великобритании

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант (Jeremy Hunt) обеспокоился задержанием корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков. Об этом он написал в воскресенье, 9 июня, в своем Twitter-аккаунте.

«Я очень обеспокоен арестом российского журналиста-расследователя "Медузы" Ивана Голунова. Журналисты должны иметь возможность безнаказанно привлекать власть к ответственности. Мы тщательно следим за ходом дела», — написал Хант, сопроводив пост хештегами #СвободуГолунову и #ЗащитимСвободуСМИ.

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8 июня представитель ОБСЕ по вопросам прессы Арлем Дезир потребовал от российских властей освободить Голунова. По его мнению, журналисты «ни при каких обстоятельствах» не должны подвергаться преследованию из-за своей работы. Также Дезир выразил обеспокоенность по поводу задержания людей, которые вышли на акцию протеста.

Ивана Голунова задержали 6 июня в центре Москвы. По данным полиции, при досмотре у него обнаружили около четырех граммов наркотического средства, также наркотики обнаружили при обыске в его квартире. Он заявил о своей невиновности. 8 июня Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест до 7 августа.

Главред «Медузы» Иван Колпаков уверен, что преследование Голунова связано с его журналистской работой: он якобы получал угрозы во время работы над новой статьей, тема которой пока не может быть раскрыта. Голунов известен расследованиями госзакупок, похоронного бизнеса и «черных кредиторов».

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