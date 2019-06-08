В ОБСЕ потребовали освободить журналиста «Медузы»

ОБСЕ обеспокоена задержанием корреспондента «Медузы» Ивана Голунова и требует от российских властей его освободить. Об этом на своей странице в Twitter заявил представитель организации по вопросам прессы Арлем Дезир.

По его мнению, журналисты «ни при каких обстоятельствах» не должны подвергаться преследованию из-за своей работы. Также Дезир выразил обеспокоенность по поводу задержания людей, которые вышли на акцию протеста против задержания журналиста, и призвал российские власти провести прозрачное расследование уголовного дела в отношении Голунова.

Ранее, 7 июня, на сайте столичного главка МВД появилось сообщение о том, что из квартиры Голунова был изъят кокаин массой более пяти граммов. Также в полиции опровергли нарушения при задержании журналиста.

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Ивана Голунова задержали днем 6 июня в центре Москвы. Полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере»). После задержания полиция опубликовала девять фотографий с различными емкостями, колбами и порошками, которые якобы были обнаружены дома у Голунова. Позже выяснилось, что только одна из фотографий действительно сделана по месту его проживания, остальные кадры были сняты по другим адресам в ходе оперативной разработки группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков.

После задержания Голунова в Москве и других городах прошли пикеты в поддержку журналиста. В столице полиция задержала более 10 участников акции.

Голунов заявил о своей невиновности. Коллектив «Медузы» сообщил, что журналист получал угрозы во время работы над новой статьей. Он также известен расследованиями госзакупок, похоронного бизнеса, «черных кредиторов».

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