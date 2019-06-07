В квартире журналиста «Медузы» нашли новые наркотики

Главное управление МВД России по Москве прокомментировало задержание журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Сообщение размещено на сайте столичного управления.

По данным ведомства, из квартиры Голунова был изъят кокаин массой более пяти граммов. Ранее сообщалось, что при личном досмотре после задержания в его сумке обнаружили метилэфедрон.

В полиции опровергли нарушения при задержании журналиста. Как сказано в сообщении, Голунова не били, а также своевременно связались с его близкими и адвокатом.

В ведомстве заявили, что журналист согласился сдать биологические жидкости, однако отказался сдать смывы с рук и срезы ногтей. Позже ему предложили сдать их еще раз, на что он согласился. Ранее Голунов рассказал, что полицейские неоднократно отказывались взять у него эти анализы, чтобы проверить, прикасался ли он к наркотикам.

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Также в ГУ МВД пояснили, что сотрудник ведомства ошибся при публикации фотографий из квартиры Голунова. Только одна из них действительно сделана по месту его проживания, остальные кадры были сняты по другим адресам в ходе оперативной разработки группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков. Журналиста проверяют на связь с этими преступниками.

Ранее ведомство опубликовало девять фотографий с различными емкостями, колбами и порошками, которые якобы были обнаружены дома у Голунова. Полиция начала служебную проверку в отношении сотрудников пресс-службы главного управления МВД по Москве.

Ивана Голунова задержали днем 6 июня в центре Москвы. Полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере»).

Журналист заявил о своей невиновности и показал царапины и кровоподтеки, которые получил в результате стычек с сотрудниками полиции.

Коллектив «Медузы» сообщил, что Голунов получал угрозы во время работы над новой статьей. Журналист известен расследованиями госзакупок, похоронного бизнеса, «черных кредиторов».

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