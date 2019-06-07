Журналист «Медузы» показал следы грубого обращения полиции

Журналист «Медузы» Иван Голунов продемонстрировал царапины и кровоподтеки на спине и пожаловался на грубое обращение полиции. Видео опубликовал канал Mash.

«Когда я просил предоставить адвоката, у меня были какие-то стычки с оперуполномоченными», — рассказал корреспондент. Он добавил, что бригада скорой помощи зафиксировала ушибы и кровоподтеки. По словам Голунова, один из сотрудников правоохранительных органов наступил ему на грудь.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников заявил, что журналисту предлагали еду и питье, однако он отказывался, сообщает Znak.com. Он добавил, что ссадины на спине Голунов получил после того, как не захотел выполнять требование полицейских в медучреждении, куда он был доставлен «для прохождения необходимых анализов».

Корреспондента планируется поместить в отдельную камеру с видеонаблюдением для обеспечения его безопасности, пишет «Медуза» со ссылкой на члена ОНК Еву Меркачеву. По ее словам, сотрудники полиции приняли еду от родных Голунова. Меркечева добавила, что журналист «24 часа в наручниках», и полицейские отказываются их снять.

Материалы по теме В Москве задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова Его подозревают в сбыте наркотиков. Коллеги настаивают на его невиновности

Ивана Голунова задержали днем 6 июня в центре Москвы. Полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере»).

Журналист заявил о своей невиновности. По его словам, полицейские его избили и отказались взять смывы с рук и срезы ногтевых пластин для проверки на наличие наркотических веществ на теле. Позже для медицинского освидетельствования Голунова доставили в наркодиспансер.

Коллектив «Медузы» сообщил, что Голунов получал угрозы во время работы над новой статьей. Журналист известен расследованиями госзакупок, похоронного бизнеса, «черных кредиторов».

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