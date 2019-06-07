Коллектив «Медузы» заявил об угрозах Голунову незадолго до задержания полицией

Генеральный директор «Медузы» Галина Тимченко и главный редактор издания Иван Колпаков высказались о задержании их сотрудника Ивана Голунова по подозрению в сбыте наркотиков. Их заявление опубликовано на сайте издания.

По словам Тимченко и Колпакова, они убеждены, что Голунов невиновен, и его преследуют из-за профессиональной деятельности. «Мы знаем, что в последние месяцы Ване поступали угрозы; знаем, в связи с каким готовящимся текстом; догадываемся, от кого», — говорится в заявлении основателей.

Основатели издания отметили, что Голунов — один из самых известных журналистов-расследователей в России и привели в пример его материал о родственниках вице-мэра Москвы Петра Бирюкова и статью о переделе рынка похоронных услуг.

Колпаков и Тимченко пообещали, что будут изучать каждое действие следователей по делу Голунова и выяснят, по чьей воле преследуют их коллегу.

Голунова задержали днем 6 июня в Москве около станции метро «Цветной бульвар». При досмотре у него обнаружили сверток с наркотическим веществом, после чего доставили в отделение. Там Голунова, по его словам, избили и не давали связаться с адвокатом. По заявлению столичных правоохранителей, они также обнаружили наркотики в доме журналиста. Голунов назвал случившееся провокацией.

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