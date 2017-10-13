Московского полицейского задержали за подброс наркотиков задержанному

Московского полицейского задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом в пятницу, 13 октября, «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении МВД.

«Оперативниками подразделения собственной безопасности столичной полиции по подозрению в превышении должностных полномочий задержан инспектор ОР ППСП ОМВД России по району Лианозово», — рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным телеканала РЕН ТВ, капитан полиции подозревается в подбросе наркотиков задержанному. Инцидент произошел в феврале: будто бы сотрудник ППС обнаружил у жителя столицы пакетик с наркотиком и, посчитав его вес недостаточным для возбуждения уголовного дела, досыпал туда амфетамин.

В отношении полицейского проводится служебная проверка. Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен по отрицательным мотивам и понесет наказание.

29 сентября были опубликованы результаты исследований, согласно которым российские силовики чаще всего обнаруживают наркотики в объеме, незначительно превышающем порог, необходимый для возбуждения уголовного дела. Исследования проводились сотрудником Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге.