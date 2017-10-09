Алтайского полицейского уличили в получении взятки в десять тысяч долларов

Следователь Главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД России по Алтайскому краю обвиняется в совершении коррупционного преступления: ему вменяется получение взятки в особо крупном размере. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

«По версии следствия, сотрудник полиции, используя свое служебное положение, предложил жителю города Барнаула передать ему взятку в виде денег в особо крупном размере за вынесение им по материалу доследственной проверки постановления об отказе в возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении.

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О незаконном требовании представителя власти мужчина сообщил в управление ФСБ России по Алтайскому краю. 4 октября при получении 10 тысяч долларов США полицейский был задержан сотрудниками ФСБ. В настоящее время страж порядка арестован, ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки, совершенное в особо крупном размере»).

2 октября стало известно, что оперуполномоченный уголовного розыска ОМВД России по району Чертаново Северное задержан за взятку в один миллион рублей.