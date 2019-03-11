Нашедшего секретные тюрьмы в Чечне правозащитника решили посадить на четыре года

Гособвинение потребовало четыре года колонии общего режима для главы грозненского отделения «Мемориала» Оюба Титиева, которого обвиняют в хранении наркотиков в крупном размере (часть 2 статьи 228 УК). Об этом сообщает в Telegram-канале правозащитного центра.

Во время прений в Шалинском городском суде Чечни прокурор Милана Байтаева попросила оштрафовать Титиева на 100 тысяч рублей.

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Полицейские задержали Титиева 9 января 2018 года. В ходе осмотра его машины был обнаружен большой пакет и небольшой сверток с марихуаной. Сам мужчина утверждает, что наркотики ему подбросили, свое преследование он связывает со своей правозащитной деятельностью на Северном Кавказе. Он занимался в том числе выявлением секретных тюрем в республике.

Защита главы чеченского «Мемориала» заявляла о фальсификации доказательств вины Титиева и некачественных следственных экспериментах. Также в ходе следствия выяснилось, что в день задержания мужчины камеры видеонаблюдения в отделе полиции, куда несколько раз привозили правозащитника, якобы не работали. Адвокаты и правозащитники безрезультатно пытались вывести дело Титиева на федеральный уровень из-за недоверия к чеченскому СК и суду.

После ареста главы республиканское отделение «Мемориала» практически перестало функционировать. Северокавказским коллегам Титиева поступали угрозы, неизвестные подожгли офис «Мемориала» в Ингушетии, в Махачкале сгорел автомобиль правозащитников. 28 марта 2018-го был избит глава дагестанского «Мемориала» Сиражутдин Дациев.

Глава Чечни Рамзан Кадыров неоднократно критиковал правозащитников, обвинял их в «болтологии» и сравнивал с террористами и экстремистами. 22 августа в ходе выступления перед сотрудниками чеченского МВД он предложил запретить общественникам въезд в республику.

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