Журналиста «Медузы» задержали по подозрению в сбыте наркотиков

В Москве полиция задержала корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова. Об этом изданию рассказал представляющий журналиста адвокат Дмитрий Джулай.

По его словам, Голунов был задержан днем 6 июня неподалеку от метро «Цветной бульвар». В это время он направлялся на встречу с источником. При досмотре у журналиста нашли сверток с наркотическим веществом, а позднее обнаружили еще один дома. Следователь Игорь Лопатин рассказал «Русской службе Би-би-си», что речь идет о мефедроне.

Корреспондента доставили в отделение на улице Луначарского. Полиция сообщила ему, что он подозревается в совершении преступления по статье 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»).

Голунов заявил, что пакеты с веществом ему не принадлежат и назвал случившееся провокацией. Он также рассказал, что полицейские отобрали у него телефон и не давали вызвать адвоката. По словам журналиста, в отделении его избили и отказались провести смывы с рук и срезы ногтей, чтобы проверить, прикасался ли Голунов к наркотикам или употреблял их.

Голунов был известен расследованиями тендеров, на которых распределялись бюджетные деньги.

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