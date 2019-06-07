МВД проверит пресс-службу МВД после фото «нарколаборатории» журналиста «Медузы»

Полиция начала служебную проверку в отношении сотрудников пресс-службы главного управления МВД по Москве после того, как стало известно, что большинство фотографий «нарколаборатории», якобы принадлежащей задержанному журналисту «Медузы» Ивану Голунову, были сделаны не в его квартире. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Ранее в главном управлении МВД по Москве заявили, что только один из девяти опубликованных на официальном сайте ведомства снимков «нарколаборатории» Голунова был сделан в его жилище.

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Остальные фото были сделаны в рамках следственных действий, имеющих отношение к группировке, которая сбывала наркотики в столичном регионе, следует из официального заявления. Связь журналиста «Медузы» с этими преступниками также проверяется.

Также стало известно о том, что московская полиция начала задерживать участников одиночных пикетов возле здания ГУ МВД на Петровке, организованных в поддержку Голунова. В частности, были задержаны журналисты Павел Каныгин, Илья Азар, Андрей Борзенко, Александр Поливанов, Виктория Ивлева, Игорь Садреев, Александр Уржанов, Григорий Туманов, писатель Виктор Шендерович, литературный критик Анна Наринская.

Голунова задержали днем 6 июня в центре Москвы. Он направлялся на рабочую встречу. Журналист известен своими расследованиями в области тендеров, оплачиваемых бюджетными средствами, и госзакупок.

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