МВД открестилось от фотографий «нарколаборатории» в квартире журналиста «Медузы»

В Главном управлении МВД по Москве заявили, что большинство фотографий «нарколаборатории», якобы принадлежащей журналисту Ивану Голунову, были сделаны не в его квартире. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным правоохранителей, лишь один снимок из девяти ранее опубликованных изображает жилище Голунова.

Остальные фотографии, как следует из официального заявления, были сделаны в рамках следственных действий, имеющих отношение к группировке, сбывающей наркотики в столичном регионе. Связь Голунова с этими преступниками также проверяется.

Ранее ведомство опубликовало заявление, согласно которому дома у Голунова было найдено три пакета с порошком, сверток и весы. При личном досмотре у него обнаружили пять свертков с метилэфедроном. Сообщение сопровождалось девятью снимками, изображающими различные емкости, колбы и порошки.

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