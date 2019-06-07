Собянин попросил главу полиции Москвы лично заняться делом журналиста «Медузы»

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к начальнику столичной полиции Олегу Баранову с просьбой лично проконтролировать рассмотрение дела задержанного журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом The Bell заявила пресс-секретарь градоначальника Гульнара Пенькова, сообщается в Telegram-канале издания.

«Сергей Собянин попросил начальника ГУВД взять рассмотрение дела Ивана Голунова на личный контроль и максимально объективно разобраться», — сообщила она.

Ранее были опубликованы показания, которые корреспондент «Медузы» дал по поводу своего задержания полицейскими по подозрению в сбыте наркотических веществ.

Журналиста Ивана Голунова задержали днем 6 июня в Москве вблизи станции метро «Цветной бульвар». Столичная полиция подтвердила факт задержания. В отношении журналиста возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 УК России.

Голунов вину не признает. По словам корреспондента, полицейские оказывали на него психологическое давление и применяли физическую силу. При этом у него отказались взять смывы с рук и срезы ногтевых пластин, по которым проверяют наличие наркотических веществ на теле.

В «Медузе» заявили, что задержание Голунова связано с его профессиональной деятельностью. В издании подчеркнули, что он готовил материал, из-за которого получал угрозы.

Голунов известен расследованиями тендеров, на которых распределялись бюджетные деньги. В августе 2018 года он выпустил расследование о переделе похоронного рынка, в котором участвуют чиновники.

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