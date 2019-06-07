МВД показало «нарколабораторию» в доме задержанного журналиста «Медузы»

Сотрудники главного управления МВД по Москве опубликовали снимки «нарколаборатории», якобы обнаруженной по месту проживания задержанного журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова. Сообщение доступно на официальном сайте ведомства.

Согласно официальным данным, дома у Голунова был найден сверток и три пакета с неким порошком. При личном досмотре у него также оказалось пять свертков с этим веществом. Экспертиза показала, что в них находился метилэфедрон, наркотическое вещество.

Голунов был задержан ранее 7 июня. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ («Незаконные производство и сбыт наркотических средств»). Максимальное наказание по этой статье достигает восьми лет лишения свободы.

Также в МВД опровергли данные о том, что задержанного избили правоохранители. Ранее об этом сообщал сам Голунов.

Коллеги Голунова по «Медузе» уверены, что преследования журналиста связаны с профессиональной деятельностью. Они уточнили, что корреспондент готовил некий материал, из-за которого получал угрозы.

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