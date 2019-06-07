Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы»

Московская полиция начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого подозревают в сбыте наркотиков. Об этом сообщается на сайте издания.

Пикеты проходят возле здания ГУ МВД на Петровке. Участников акции заводят в автозак и увозят в ОВД «Тверской». Полиция отказывается называть это задержанием.

Задержаны журналисты Павел Каныгин, Илья Азар, Андрей Борзенко, Александр Поливанов, Виктория Ивлева, Игорь Садреев, Александр Уржанов, Григорий Туманов, писатель Виктор Шендерович, литературный критик Анна Наринская.

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Голунова задержали 6 июня в центре Москвы. Против него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 УК России. Журналист отрицает вину и утверждает, что полицейские его избили и отказались взять смывы с рук и срезы ногтевых пластин, чтобы проверить наличие наркотических веществ на теле.

Руководство «Медузы» сообщило, что Голунов получал угрозы во время работы над новым материалом.

Голунов известен своими расследованиями, которые касаются госзакупок, похоронного бизнеса, «черных кредиторов», мусорной реформы.

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