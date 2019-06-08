Главред «Медузы» прокомментировал решение суда по делу Голунова

Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков прокомментировал решение суда по делу журналиста издания Ивана Голунова, которого обвинили в попытке сбыта наркотиков, на своей странице в Facebook.

Колпаков поблагодарил всех за поддержку журналиста и отметил, что избранная ему мера пресечения стала возможна благодаря «беспрецедентной кампании журналистской солидарности». «По нынешним меркам то, что произошло — невероятно. И, безусловно, победа», — отметил он.

Главред издания также отметил, что преследование Голунова связано с его журналистской работой. «На протяжении как минимум 13 последних месяцев Иван Голунов получал угрозы от героев еще не вышедшего текста», — заявил Колпаков, добавив, что пока что тема материала не может быть раскрыта.

Никулинский суд Москвы отправил Ивана Голунова под домашний арест до 7 августа. Журналиста задержали 6 июня в центре Москвы. По данным полиции, при досмотре у него обнаружили около четырех граммов наркотического средства, также наркотики обнаружили при обыске в его квартире. Он заявил о своей невиновности.

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