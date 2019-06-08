Дело Голунова взяли под особый контроль

Общественный совет при МВД взял дело журналиста Ивана Голунова под особый контроль. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы внимательно следим за тем, чтобы все действия, в том числе и со стороны сотрудников полиции, были строго в рамках закона», — сказал глава совета, адвокат Анатолий Кучерена. Члены совета проконтролируют ход служебной проверки, назначенной в связи с сообщениями о нарушениях со стороны полиции во время задержания Голунова.

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Голунова задержали 6 июня. В субботу, 8 июня, ему было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Никулинский суд Москвы должен был решить вопрос о мере пресечения для задержанного, однако журналиста отправили в больницу по настоянию врачей. По предварительным данным, у него подозрение на перелом ребер, сотрясение головного мозга и гематома.

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