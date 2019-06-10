Тест на наркотики у журналиста Голунова показал отрицательный результат

Тест на наркотики у корреспондента издания «Медуза» Ивана Голунова показал отрицательный результат. Об этом в понедельник, 10 июня, главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн сообщил РИА Новости.

По словам специалиста, несмотря на нынешние показатели, исследование будет продолжено.

Также глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков рассказал ТАСС, что эксперты МВД не обнаружили следов наркотических средств на смывах с ладоней и под ногтями корреспондента.

9 июня сообщалось, что Голунов, которого обвиняют в покушении на распространение наркотиков, находится под наблюдением полиции с марта. Ранее в тот же день стало известно, что дело журналиста передано из УВД по ЗАО в главное следственное управление полиции Москвы.

Журналиста задержали 6 июня в центре Москвы. По данным полиции, при досмотре у него обнаружили около четырех граммов наркотического средства, также наркотики были найдены при обыске в его квартире. Он заявил о своей невиновности и отметил, что полицейские отказались взять у него смывы с рук и срезы ногтевых пластин, чтобы проверить, прикасался ли Голунов к наркотикам.

Никулинский суд Москвы отправил его под домашний арест до 7 августа.

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