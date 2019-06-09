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Оперативник рассказал о наблюдении за Голуновым с марта

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Иван Голунов

Журналист Иван Голунов, которого обвиняют в покушении на распространение наркотиков, находится под наблюдением полиции с марта. Об этом рассказал один из оперативников, принимавших в этом участие. Интервью с ним вышло в эфире телеканала «Россия 24».

Лицо оперативника показано не было: он сидел спиной к камере, телеканал представил его как начальника подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО. «Известно было только имя — Иван — и номер мобильного телефона», — рассказал оперуполномоченный.

Оперативник добавил, что подозреваемый часто ездил за границу. «В связи с чем возникло подозрение, что наркотические средства, предназначенные для сбыта, он может перемещать из этих иностранных государств», — указал он.

В разговоре с корреспондентом телеканала Голунов объявил о своей невиновности. «Я готов ответить. При мне не было никогда никаких наркотиков», — сказал он.

Сотрудник полиции настаивает на том, что при задержании журналист не сообщил о своей профессии, а сделал это позднее и якобы угрожал оперативникам «определенными проблемами» и говорил о своих связях с «большими людьми».

В том же сюжете телеканал объявил, что в момент задержания журналист был пьян. В качестве доказательства приведена справка. Однако в документе ручкой вписано, что, по результатам освидетельствования, не обнаружены «клинические признаки, позволяющие предположить наличие опьянения».

По решению суда, Голунов пробудет под домашним арестом до 7 августа. Дело передано в главное следственное управление столичной полиции.

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Предыстория: «Россия 24» рассказала об опьянении Голунова и показала справку о его трезвости
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