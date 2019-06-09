Объяснено происхождение фейковых фото с наркотиками из квартиры Голунова

Фотографии, которые полиция выдавала за снимки из квартиры журналиста «Медузы» Ивана Голунова, на самом деле были сделаны в подмосковной нарколаборатории. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, на опубликованных МВД снимках изображена лаборатория в деревне Петелино в Одинцовском районе Подмосковья. Полицейские обнаружили ее 6 июня и задержали двоих подозреваемых — Максима Сахарова и Евгения Панкова.

На месте были обнаружены многочисленные канистры, колбы, контейнеры, пакеты для фасовки, противогазы, маски и весы. Все это оборудование преступники использовали для производства мефедрона. Ориентировочная мощность подпольного предприятия — пять килограммов наркотиков в сутки.

Также отмечается, что у одного из подозреваемых нашли несколько свертков с мефедроном общей массой в 5 граммов и пакетик с веществом, напоминающим грибы.

Ивана Голунова задержали днем 6 июня в центре Москвы по подозрению в сбыте наркотиков. Полиция опубликовала девять фотографий с различными емкостями, колбами и порошками, которые якобы были обнаружены дома у Голунова. Позже выяснилось, что только одна из фотографий действительно сделана по месту его проживания, остальные были сняты по другим адресам в ходе оперативной разработки группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков.

В столичном главке МВД пояснили, что сотрудник ведомства ошибся при публикации фотографий из квартиры журналиста. Полиция начала служебную проверку в отношении сотрудников пресс-службы.

8 июня Никулинский суд Москвы отправил Ивана Голунова под домашний арест до 7 августа. Журналист заявил о своей невиновности. Коллектив «Медузы» сообщил, что Голунов получал угрозы во время работы над новой статьей. Он, в частности, известен расследованиями госзакупок, похоронного бизнеса и «черных кредиторов».

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