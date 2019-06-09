«Россия-24» рассказала об опьянении Голунова и показала справку о его трезвости

Телеканал «Россия-24» выпустил сюжет, в котором утверждается, что корреспондент «Медузы» Иван Голунов при задержании находился в состоянии опьянения. При этом в справке, которую показали в эфире, говорится о трезвости журналиста, передает Telegram-канал «На видео видно».

Автор сюжета ссылается на медицинскую справку, которая, по его словам, подтверждает состояние опьянения Голунова. «Какого именно — эксперты установят позже», — отметил корреспондент. Однако на самой справке, которую показали в эфире, видна приписка врача о том, что у Голунова не обнаружены признаки опьянения.

Также журналисты телеканала пообщались с начальником оперативного подразделения по контролю за оборотом наркотиков, который пожелал сохранить анонимность. По его словам, Голунов при задержании не сообщил о своей профессии. Кроме того, корреспондент «Медузы» якобы угрожал оперативникам «определенными проблемами» и говорил о своих связях с «большими людьми».

Ранее 9 июня сообщалось, что фотографии, которые полиция выдавала за снимки из квартиры журналиста «Медузы» Ивана Голунова, на самом деле были сделаны в подмосковной нарколаборатории. По данным Telegram-канала Baza, на опубликованных МВД снимках изображена лаборатория в деревне Петелино в Одинцовском районе Подмосковья. Полицейские обнаружили ее 6 июня и задержали двоих подозреваемых.

Ивана Голунова задержали 6 июня в центре Москвы. По данным полиции, при досмотре у него обнаружили около четырех граммов наркотического средства, также наркотики обнаружили при обыске в его квартире. Он заявил о своей невиновности.

8 июня Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест до 7 августа.

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