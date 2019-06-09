«Россия 24» показала исправленный сюжет про Голунова

Телеканал «Россия 24» показал новую версию сюжета о задержанном журналисте «Медузы» Иване Голунове. Ранее в программе «Дежурная часть» был представлен репортаж, в котором утверждается, что корреспондент при задержании находился в состоянии опьянения (эфир доступен на странице телеканала на YouTube).

В отредактированном варианте, который вышел в эфир в 17:20 по московскому времени, сказано, что о нетрезвом состоянии Голунова корреспондентам сообщили сотрудники полиции. Вместе с тем представители правоохранительных органов предоставили справки с «не очень ясной правкой от руки», в которой говорилось об обратном.

Извинения за распространение недостоверных сведений о Голунове в новом выпуске отсутствуют.

Ранее главный редактор телеканала «Россия 24» Евгений Бекасов анонсировал новый выпуск сюжета о Голунове. Он подчеркивал, что из него уберут некорректную информацию о состоянии журналиста.

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9 июня автор одного из новостных сюжетов на «России 24» сослался на медицинскую справку, которая, по его словам, подтверждает состояние опьянения Голунова. «Какого именно — эксперты установят позже», — отметил корреспондент. Однако на самой справке, которую показали в эфире, видна приписка врача о том, что у Голунова не обнаружены признаки опьянения.

Ивана Голунова задержали 6 июня в центре Москвы. По данным полиции, при досмотре у него обнаружили около четырех граммов наркотического средства, также наркотики обнаружили при обыске в его квартире. Он заявил о своей невиновности. 8 июня Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест до 7 августа.

Коллектив «Медузы» сообщил, что Голунов получал угрозы во время работы над новой статьей. Он, в частности, известен расследованиями госзакупок, похоронного бизнеса и «черных кредиторов».

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