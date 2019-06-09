«Россия 24» пообещала исправить сюжет со справкой об опьянении Голунова

Главный редактор телеканала «Россия 24» Евгений Бекасов заявил, что в эфире выйдет новый выпуск программы «Дежурная часть», где ранее появился сюжет, в котором утверждалось, что корреспондент «Медузы» Иван Голунов при задержании находился в состоянии опьянения. Об этом сообщается в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва».

По словам Бекасова, выпуск выйдет в 17:20 по московскому времени. Он подчеркнул, что из него уберут некорректную информацию о состоянии журналиста.

Ранее автор одного из новостных сюжетов на «России 24» сослался на медицинскую справку, которая, по его словам, подтверждает состояние опьянения Голунова. «Какого именно — эксперты установят позже», — отметил корреспондент. Однако на самой справке, которую показали в эфире, видна приписка врача о том, что у Голунова не обнаружены признаки опьянения.

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9 июня также стало известно о том, что журналист «Медузы» находился под наблюдением полиции с марта. «Известно было только имя — Иван — и номер мобильного телефона», — рассказал оперуполномоченный, принимавший в этом участие. Оперативник добавил, что подозреваемый часто ездил за границу.

Ивана Голунова задержали 6 июня в центре Москвы. По данным полиции, при досмотре у него обнаружили около четырех граммов наркотического средства, также наркотики обнаружили при обыске в его квартире. Он заявил о своей невиновности. 8 июня Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест до 7 августа.

Коллектив «Медузы» сообщил, что Голунов получал угрозы во время работы над новой статьей. Он, в частности, известен расследованиями госзакупок, похоронного бизнеса и «черных кредиторов».

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