Голунов рассказал в суде обстоятельства задержания

Журналист Иван Голунов рассказал в суде об обстоятельствах его задержания по обвинению в попытке сбыта наркотиков. Его слова передает Telegram-канал Meduza LIVE.

По словам Голунова, на протяжении 14 часов он был лишен защиты адвоката и связи с родственниками. Кроме того, журналист просил полицейских позвонить, но это не было отмечено в протоколе. Также он заявил, что готов сотрудничать со следствием, если «оно будет придерживаться правил игры», однако свою вину не признал.

«Я никогда в жизни не употреблял наркотики. С момента фактического задержания я не оказывал сопротивления, хотя они были в гражданской одежде — посадили в машину и только после этого представились. Не сказали про наркотики, об этом я узнал по табличке в кабинете оперуполномоченного», — заявил Голунов.

Журналист «Медузы» Иван Голунов был задержан на Цветном бульваре 6 июня. По данным полиции, при досмотре у него обнаружили около четырех граммов наркотического средства, также наркотики обнаружили при обыске в его квартире. Он заявил о своей невиновности. Коллектив «Медузы» сообщил, что журналист получал угрозы во время работы над новой статьей. Он также известен расследованиями госзакупок, похоронного бизнеса, «черных кредиторов».

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