Шнуров и Собчак поговорили про анальные затычки и фиксации

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак обменялись оскорбительными стихотворениями в Instagram. Музыкант еще раз сравнил телеведущую с анальной затычкой, опубликовав снимок секс-игрушки.
Шнуров порассуждал о призвании, которое есть у каждого, после чего намекнул на призвание Собчак, уже высказанное им ранее.
У кого как на роду написано:
Смелой можешь быть, а можешь робкой.
Суждено кому-то мужа лысого,
А кому-то быть всю жизнь анальной пробкой.
Для пикантности, для остроты и прочее,
Лезть куда не звали. «Звали ведь?»
Из говна штампуя многоточия,
Гербовой печатью розоветь.
Перемазалась немного. Да, уж, что там.
Будут спрашивать опять, — а ты была где?
Вот такая выпала работа,
Быть затычкой. Как бы в шоколаде.
Стихотворение лидер Ленинграда сопроводил фотографией розовой анальной затычки.
Собчак в комментариях к посту в стихотворной форме заявила, что Шнуров повторяется про затычку.
Прям анальная фиксация какая-то.
Приходи уже на версус биться,
Там покажешь класс говнометания.
Ранее в Instagram Собчак появился пост со стихотворным ответом на предыдущее произведение Шнурова, в котором тот назвал ее «затычкой в каждой жопе». Стихотворение бывший кандидат в президенты России сопроводила видеозаписью того, как вылезает из воды спиной к камере. Она раскритиковала Шнурова за агрессивные стихи и предложила ему набрать «полный рот говнеца».