Шнуров и Собчак поговорили про анальные затычки и фиксации

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак обменялись оскорбительными стихотворениями в Instagram. Музыкант еще раз сравнил телеведущую с анальной затычкой, опубликовав снимок секс-игрушки.

Шнуров порассуждал о призвании, которое есть у каждого, после чего намекнул на призвание Собчак, уже высказанное им ранее.

У кого как на роду написано:

Смелой можешь быть, а можешь робкой.

Суждено кому-то мужа лысого,

А кому-то быть всю жизнь анальной пробкой.

Для пикантности, для остроты и прочее,

Лезть куда не звали. «Звали ведь?»

Из говна штампуя многоточия,

Гербовой печатью розоветь.

Перемазалась немного. Да, уж, что там.

Будут спрашивать опять, — а ты была где?

Вот такая выпала работа,

Быть затычкой. Как бы в шоколаде.

Стихотворение лидер Ленинграда сопроводил фотографией розовой анальной затычки.

Фото опубликовано @shnurovs

Собчак в комментариях к посту в стихотворной форме заявила, что Шнуров повторяется про затычку.

Прям анальная фиксация какая-то.

Приходи уже на версус биться,

Там покажешь класс говнометания.

Ранее в Instagram Собчак появился пост со стихотворным ответом на предыдущее произведение Шнурова, в котором тот назвал ее «затычкой в каждой жопе». Стихотворение бывший кандидат в президенты России сопроводила видеозаписью того, как вылезает из воды спиной к камере. Она раскритиковала Шнурова за агрессивные стихи и предложила ему набрать «полный рот говнеца».

Фото опубликовано @xenia_sobchak

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