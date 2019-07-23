Шнуров назвал Собчак «затычкой в каждой жопе»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное телеведущей Ксении Собчак. Свое произведение артист выложил в Instagram.

В стихотворении Шнуров поиронизировал над репутацией Собчак и предложил узнать о ее честности у супруга Максима Виторгана.

Честная, спросите у Максима.

Репутация у ней, побойтесь бога,

Все предъявы ваши вышли мимо,

И не трогают ее даже немного.

Что на дома-два жила, так враки это.

Все на людях и всегда же при параде.

Далее музыкант упомянул собственное высказывание о том, что стихотворения Собчак, посвященные Шнурову, писал режиссер Константин Богомолов.

Ну подумаешь, что пососала где-то,

Это ж хулиганства просто ради.

Все сама: стихи, *** [пенисы] и прозу,

Ни к чему ей Богомолов даже.

Я клянусь, клянусь своим циррозом

И ее «интервьюерским» стажем, —

Чту заслуги перед человечеством

Ксюши, Моти, Бони, ну и прочих Лер.

В конце стихотворения Шнуров заявил, что «есть болезни, что совсем не лечатся, быть затычкой в каждой жопе, например».

Этим произведением музыкант ответил на стихотворение Собчак, появившееся в ее Instagram 22 июля. В нем телеведущая заявила, что Шнуров не может признать, что проиграл в стихотворном баттле «тупой лошади, светской телочке». Она поклялась «лабутенами и отчизной» что Богомолов никогда не писал ей стихотворения, и заявила, что Шнуров ведет себя «как мудила». Собчак добавила, что бывшая жена музыканта Матильда спасала его от похмелья и «была его розеткой».

Ранее в июле Шнуров заявил, что стихотворный онлайн-баттл между ним и Собчак, развернувшийся в декабре 2018 года, на самом деле проходил между ним и Богомоловым. Баттл продолжался до апреля 2019 года. Артисты по очереди выкладывали фотографии со стихами, в которых критиковали и оскорбляли друг друга.

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