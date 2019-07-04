Шнуров высмеял попросившую французский Falcon главу Минздрава

Музыкант Сергей Шнуров в стихах высмеял главу Минздрава России Веронику Скворцову, которая попросила закупить для нужд ведомства не российский самолет Sukhoi Superjet 100, а французский Falcon 7X. Произведение на эту тему артист опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Исполнитель заявил, что лучше умереть, чем терпеть унижения в областных больницах, а также указал на плачевное состояние бюджетных медицинских учреждений.

Лучше смерть, чем унижений тыщи

В областных больницах по бюджету.

Ты другой страны такой не сыщешь,

Чтобы в рай летали «Суперджетом».

«Плитка облетела в помещениях», —

Реаниматолог написал.

Госпрограмма по перемещению

Русского народа в небеса.

Ранее 4 июля стало известно, что Скворцова попросила правительство приобрести Falcon 7X для Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), подотчетного ее ведомству. Пока у ФМБА нет собственного самолета, но он нужен для проведения санитарно-авиационной эвакуации. Специалисты агентства пришли к выводу, что наиболее подходящим по техническим характеристикам для санитарной авиации будет французский самолет. Скворцова также отметила, что Falcon дешевле Sukhoi Superjet 100.

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