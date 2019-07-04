Глава Минздрава попросила французский Falcon вместо SSJ-100

Глава Минздрава Вероника Скворцова попросила правительство закупить для Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), подотчетного ее ведомству, не российский самолет Sukhoi Superjet 100, а французский Falcon 7X. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на письмо министра.

Пока у ФМБА нет собственного самолета, но он нужен для проведения санитарно-авиационной эвакуации. В письме говорится, что по итогам анализа рынка специалисты ФМБА пришли к выводу, что наиболее подходящим по техническим характеристикам для санитарной авиации будет французский самолет.

Кроме того, Скворцова отметила, что Falcon дешевле Sukhoi Superjet 100. Если поставка будет осуществлена к четвертому кварталу 2020 года, то французский самолет с двумя медицинскими модулями с оборудованием обойдется в 4,2 миллиарда рублей, а российский борт на условиях лизинга с переходом права собственности через 17 лет — в 5,5 миллиарда.

Как следует из письма, Falcon умеет преимущества в дальности полета, малом разбеге перед взлетом, ресурсе авионики. Поэтому французский борт лучше подойдет для выполнения беспосадочной медико-санитарной эвакуации в Москву и Санкт-Петербург, например, с Дальнего Востока или с объектов особой важности, в число которых входят космодромы Восточный и Байконур.

SSJ-100 между тем является более вместительным и более тяжелым, поэтому ему нужна промежуточная посадка при перелете на Дальний Восток, сообщил ведущий эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики Центра исследований транспортной политики Андрей Крамаренко. Президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов в свою очередь добавил, что хотя у французского самолета технические характеристики лучше, он обладает серьезным недостатком, вмещая только нескольких лежачих больных. Российский борт при этом способен перевезти несколько десятков пациентов.

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