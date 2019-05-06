Российская компания отказалась от Sukhoi Superjet-100

Авиакомпания «Ямал», имеющая сейчас в парке 15 региональных самолетов Sukhoi Superjet 100, отказалась от планов приобрести еще 10 таких машин, передает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора компании Василия Крюка.

По его словам, это вызвано высокими расходами на содержание SSJ-100. «Расходы за счет поддержания летной годности не позволяют нам наращивать парк», — сообщил Крюк. Глава авиакомпании при этом уточнил, что эксплуатацию уже имеющихся SSJ-100 прекращать не собираются.

Все имеющиеся у авиакомпании «Ямал» SSJ-100 были переданы ей в операционный лизинг по контракту с Государственной транспортной лизинговой компанией. Рамочное соглашение предполагало поставку еще 10 машин к лету этого года.

Накануне вечером суперджет «Аэрофлота», выполняя рейс из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево, совершил аварийную посадку и загорелся. По предварительным данным, при пожаре на борту погиб 41 человек. «Ситуацию нужно оценить, определить, что произошло, и после этого уже принимать меры, — прокомментировал Крюк. — Надо выявить причину, чтобы в будущем не допустить подобное».

Ранее сообщалось, что производитель самолетов Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100) — компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) — по итогам 2018 года нарастила чистый убыток в 4,5 раза. Чистый убыток компании за год достиг 4,94 миллиарда рублей. Выручка за отчетный год рухнула на 14,8 процента и составила 47,16 миллиарда рублей. Валовая прибыль компании выросла на 44,1 процента и достигла 6,76 миллиарда рублей. Прибыль от продаж выросла в 1,9 раза, до 3,77 миллиарда рублей. Ряд компаний, в частности словенская Adria Airways, бельгийская Brussels Airlines и ирландская CityJet, отказались от эксплуатации российских самолетов.

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