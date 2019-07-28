Масштабные пожары в Сибири попали на видео

Телекомпания Енисей / YouTube

Жители Красноярского края сняли на видео лесные пожары, которые бушуют в регионе уже несколько дней. Ролик опубликован на YouTube-канале телекомпании Енисей.

На кадрах видно, как автомобиль едет по охваченной огнем местности. Из-за густого смога дорога практически не видна.

По данным краевого лесопожарного центра, в регионе горит около 948,4 тысяч гектаров леса, сообщает ТАСС. Основная часть пожаров приходится на труднодоступные районы. Стоимость тушения возгорания в этой местности превышает размер возможного ущерба, поэтому власти решили бороться с огнем только в случае угрозы населенным пунктам или объектам инфраструктуры. Крупные пожары зафиксированы в Абанском, Эвенкийском, Богучанском, Кежемском, Таймырском районах Красноярского края.

В Иркутской области огнем охвачено около 581,8 тысяч гектаров леса, сообщили в региональном правительстве. В ведомстве заявили о 125 действующих очагах возгорания. По данным Авиалесохраны, в Бурятии и Забайкалье горит 36,8 тысяч гектаров леса, еще 1,13 миллиона гектаров охвачено огнем в Якутии. Общая площадь пожаров в Сибири к 28 июля увеличилась до трех миллионов гектаров.

Ранее 28 июля сообщалось, что дым от горящих в Сибири лесов накрыл несколько областей Казахстана. По данным Казгидромета, шлейф от пожаров накрыл Северо-Казахстанскую, Восточно-Казахстанскую, Павлодарскую, Акмолинскую области, город Нур-Султан, Костанайскую область, а также распространился на Карагандинскую область и на северные районы Алматинской области.

В Авиалесохране заявили, что возгорание в регионе вызвано аномальной жарой до плюс 30 градусов, сухими грозами без дождей и ветреной погодой. По данным ведомства, в некоторых районах Эвенкии в июле выпало лишь пять процентов месячной нормы осадков, при этом температура была на три-пять градусов выше климатической нормы.

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