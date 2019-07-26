Названа причина небывалых пожаров в России

Мощнейшие лесные пожары зарегистрированы на севере России, в Гренландии и Аляске. Климатологи называют стихийное бедствие беспрецедентным по своему масштабу, что объясняется влиянием климатических изменений. В будущем подобная ситуация будет повторяться из года в год, если не будут приниматься меры по снижению антропогенного воздействия на атмосферу. Об этом сообщает издание Science Alert.

С начала июня в Северном полярном круге ученые зафиксировали более ста лесных пожаров. В России были охвачены пламенем как минимум 11 регионов. Хотя это стихийное бедствие не является необычным, в последние годы оно значительно усилилось, что специалисты связывают с глобальным потеплением. Ученые-климатологи и Всемирная метеорологическая организация называют пожары небывалыми из-за их высокой интенсивности и большого количества. В некоторых случаях площадь возгорания охватывает более ста тысяч гектар.

По словам географа и эколога Томаса Смита (Thomas Smith) из Лондонской школы экономики, лесные пожары в этом году являются самыми сильными за 16 лет спутниковых наблюдений. Ситуацию ухудшает то, что при сжигании древесины в атмосферу выбрасываются парниковые газы, которые усиливают глобальное потепление, создавая своего рода порочный круг. Количество диоксида углерода, выброшенного за июнь 2019 года с территории Северного полярного круга, превосходит его количество, выпущенное в результате пожаров в том же регионе за весь период 2010-2018 годов.

По данным Обсерватории Земли НАСА, дымовые шлейфы распространяются по всей территории России, охватывая крупные города и значительно ухудшая качество воздуха даже в тех регионах, где пожаров нет. Над центральной северной Азией образовался дымовой «колпак», охватывающий свыше 4,5 миллиона квадратных километров.

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