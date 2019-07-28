Дым от горящих российских лесов дошел до Казахстана

Дым от горящих в Сибири лесов накрыл несколько областей Казахстана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гидрометеорологическую службу Казахстана.

По данным Казгидромета, шлейф от пожаров накрыл Северо-Казахстанскую, Восточно-Казахстанскую, Павлодарскую, Акмолинскую области, город Нур-Султан, Костанайскую область, а также распространился на Карагандинскую область и на северные районы Алматинской области.

Дымку видно в Акмолинской области, городе Нур-Султан, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях.

Согласно данным Авиалесохраны, по состоянию на 00:00 28 июля на территории России действовали 126 лесных пожаров на площади свыше 89 тысяч гектаров. За сутки было ликвидировано 46 пожаров на площади 834 гектара.

Ранее в ведомстве пояснили, что лесные пожары в Сибири вызваны аномальной жарой до +30 градусов, сухими грозами без дождей и ветреной погодой.

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