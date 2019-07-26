Лесные пожары в Сибири объяснили погодой

Лесные пожары в Сибири были вызваны аномальной жарой до +30 градусов, сухими грозами без дождей и ветреной погодой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Авиалесохраны.

По данным ведомства, в некоторых районах Эвенкии в июле выпало лишь пять процентов месячной нормы осадков, при этом температура была на три-пять градусов выше климатической нормы. Именно на этих территориях расположены труднодоступные и удаленные пожары в Красноярском крае.

На территории Красноярского края горит около 70 тысяч гектаров леса, в Иркутской области — 45 тысяч. В сумме в обоих регионах насчитывается примерно 80 крупных очагов. Дым распространился на Красноярск, Тюмень, Омск, Новосибирск.

Ранее сообщалось, что мощнейшие природные пожары в России, Гренландии и на Аляске связаны с изменением климата, и если человек не снизит наносимый природе ущерб, они будут повторяться постоянно.

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