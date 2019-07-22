Еще один российский город окутало дымом

Иван Попов / YouTube

Новосибирск окутал дым, который принесло ветром после лесных пожаров в Красноярском крае. В региональном МЧС сообщили, что дымка с запахом гари стоит над несколькими районами области.

«Угрозы для жизни и здоровья населения нет», — указано в сообщении.

Горожанам посоветовали не находится долго на улице, использовать защитные маски, плотно закрывать окна и двери, следить за питанием, отказаться от курения, увлажнять воздух в помещении и чаще делать влажную уборку.

ТАСС со ссылкой на начальника новосибирского управления МЧС Виктора Орлова передает, что в экстренные службы области поступило более 700 звонков с жалобами. Также смог начал беспокоить жителей Омска и Томска.

14 июля сообщалось, что в Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано превышение вредных веществ в воздухе. Город буквально окутан дымом. В четырех районах обнаружено 217 термически активных точек.

На территории Красноярского края продолжают действовать 113 очагов лесных пожаров на общей площади более 450 тысяч гектар.

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