Путин распорядился отнимать землю у нарушителей пожарной безопасности

Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края. Документ опубликован на портале правовой информации.

Путин назвал восстановление инфрастуктуры региона после пожаров важнейшей государственной задачей. Он поручил правительству разработать механизм изъятия земельных участков за систематическое нарушение пожарной безопасности, чтобы предотвратить создание пожароопасных ситуаций.

В соответствии с указом пострадавшие от природных пожаров получат компенсации до ста тысяч рублей в зависимости от размера утраченного имущества. Помимо этого из бюджета будут выделены деньги на строительство нового жилья, сгоревшего при пожаре, или капитальный ремонт поврежденного. Энергетические подстанции, стуктуры ЖКХ и другие социально значимые объекты края должны быть восстановлены до 15 октября.

Природные пожары в Амурской области и Забайкальском крае начались в середине апреля. По данным на 25 апреля, в Забайкалье ожоги и травмы получили 36 человек, еще один человек погиб. Сгорело более 100 жилых домов, пострадала 141 животноводческая стоянка. В огне погибли более 10 тысяч домашних животных.

Ущерб от возгораний в одном только Забайкальском крае оценен в миллиард рублей. Заведены дела по частям 1 и 2 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая причинение крупного ущерба, а также по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

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